Популярность, женитьба, диеты и реанимация: тайная жизнь комика Хрусталева

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

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По жизни он всегда шел бок о бок с юмором.

Дмитрий Хрусталев начинал свою карьеру в КВН и ради этого даже бросил один институт и поступил в другой. В качестве капитана команды «Сборная Санкт-Петербурга» Дмитрий Хрусталев обрел первых поклонников, а во время работы на телевидении стал очень популярен.

Юморист и телеведущий нечасто дает интервью, поэтому о его «закадровой» жизни еще не так давно было почти ничего неизвестно. Однако однажды он все же разоткровенничался и раскрыл немало собственных тайн.

Юные годы уже прошли с юмором

Дмитрий Хрусталев родился в Ленинграде, и с трех лет его воспитывали мама с бабушкой. Мама, когда-то мечтавшая о большой сцене, решила с детства готовить сына к публичным выступлениям. Он очень рано начал заниматься бальными танцами, а в школьные годы стал самым активным участником художественной самодеятельности. Самое главное, что Дмитрию все это очень нравилось, он получал огромное удовольствие от выступления и от внимания к себе со стороны публики. Правда, в театральный институт после окончания школы он не пошел, а выбрал аграрную академию, но лишь потому, что собирался стать там участником команды КВН.

Когда же его не взяли в сборную, Дмитрий Хрусталев без тени сомнения перевелся в другой вуз, университет аэрокосмического приборостроения, где вскоре стал капитаном команды КВН. Впоследствии он играл за сборную города и был ее капитаном. Его любимая песня — «Мы начинаем КВН» Владимира Шаинского, а сейчас, когда карьера Дмитрия в Клубе веселых и находчивых давно завершилась, он мечтает о том, чтобы когда-нибудь сменить на посту ведущего Александра Маслякова.

Перестав играть в КВН, Дмитрий Хрусталев пропал на несколько лет, а затем появился на телевидении. Поначалу он выступал с зарисовками в Comedy Club, а после стал основным действующим лицом в Comedy Woman.

В 2013 году юморист стал соведущим в программе на телевидении и долгое время не мог привыкнуть к тому, что он играл вторую роль в программе. Но потом он стал воспринимать этот опыт, как вариант развития профессионализма.

По словам Дмитрия Хрусталева, основной доход ему приносят разного рода мероприятия, которые он проводит. Сейчас он заанимается тем, что любит — проведением корпоративов, концертов и праздников.

Тайны личной жизни

Дмитрий Хрусталев не любит говорить о своей личной жизни, однако не скрывает: она у него есть и весьма насыщенная. Некоторые его романы, конечно, стали известны. На протяжении десяти лет он жил с Викторией Дейнеко, юристом по образованию, но после они расстались. Как говорит юморист, всему виной — наступившее охлаждение. Он считает неправильным сохранять отношения, в которых уже нет пылких чувств. Но при этом он признается: если женщина прожила с ним больше года, то это уже его родной человек, и до конца жизни она не будет нуждаться ни в чем, он придет на помощь сразу же, как только она понадобится.

Касается это и телеведущей, с которой у Дмитрия Хрусталева почти два года был роман. И сам юморист, и его бывшая уже возлюбленная с теплотой вспоминают то время, когда они были вместе. Расставались они со слезами на глазах, однако взаимное охлаждение и в этом случае заставило их поставить точку в романтических отношениях, но не помешало остаться хорошими друзьями.

В 2017 году у Дмитрия Хрусталева появилась новая возлюбленная, с которой он до сих пор вместе. Мария Гончарук — модель и певица, она известна своим участием в шоу «Хочу в ВИА Гру». В некоторых источниках встречается информация о том, что Хрусталев и Гончарук поженились в 2019 году, но сам ведущий утверждает, будто по законам РФ он официально холост. Правда это или нет, неизвестно, поскольку сам Дмитрий признается, что он всеми силами ограждает любимую девушку от повышенного внимания общественности, но называет Марию исключительно своей женой.

Пагубное пристрастие

О том, что Дмитрий Хрусталев — алкоголик, рассказал он сам уже в то время, когда избавился от пагубного пристрастия. По словам юмориста, зависимость мешала ему и работать, и строить личную жизнь. Естественно, ни одна девушка не хочет жить с человеком, у которого серьезные проблемы с алкоголем. А сам Дмитрий долгое время не хотел признаваться в своей зависимости. Лишь после того, как он не смог провести мероприятие в Иркутске из-за сильного алкогольного опьянения, он, наконец, понял, что с этим нужно что-то делать.

С момента признания до полного освобождения от пагубного пристрастия прошло долгих десять лет. Дмитрий Хрусталев бросал пить, потом срывался, и все начиналось снова. Однако наступил момент, когда ведущий отказался от алкоголя навсегда. Вот уже пять лет он вообще не употребляет спиртные напитки и просто кайфует от этого, он стал по-другому мыслить и смотреть на привычные вещи.

Стресс он снимает не очередной порцией горячительного, а играет на бас-гитаре или плавает в бассейне. Он полюбил смотреть документальные фильмы и теперь удивляется тому, как много прошло мимо него из-за пагубной привычки, а еще он много читает и жалеет, что не может прочесть все написанные книги. Дмитрий Хрусталев занимается йогой и кинезиологией, регулярно проходит сеансы иглоукалывания и познает мир вокруг заново. Правда, жизнь иногда преподносит ему не совсем приятные сюрпризы.

Очнулся в реанимации

В ноябре 2020 года Дмитрий Хрусталев ехал из Санкт-Петербурга в Репино на такси, ему внезапно стало плохо, и он потерял сознание. Очнулся ведущий уже в больнице, куда его привез водитель, испугавшийся за жизнь пассажира.

Когда стало известно о госпитализации ведущего, зазвучали разные гипотезы о причинах резкого ухудшения самочувствия артиста. Говорили и о коронавирусной инфекции, и алкогольной интоксикации. Но тест на ковид дал отрицательный результат, а алкоголь он не употреблял к этому моменту уже два года.

Сам Дмитрий Хрусталев через сутки вышел из больницы и прояснил ситуацию. Врачи поставили ему диагноз «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». По словам ведущего, он сам виноват в случившемся, так как слишком увлекся физическими нагрузками и диетами, что при ненормированном графике работы и привело к столь печальному результату. Позже никаких заявлений о своем состоянии здоровья Дмитрий Хрусталев не делал, но собирался тщательно обследоваться. Теперь ведущий призывает всех своих поклонников заботиться о себе и не слишком усердствовать в погоне за хорошей формой.

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