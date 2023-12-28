«Теперь мою полы»: жизнь Лолиты перевернулась с ног на голову после «голой» вечеринки

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / lolitamilyavskaya; 5-tv.ru

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Артистка нашла для себя новое занятие. Что она делает?

Певица Лолита попала под раздачу после вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Концерты артистки стали отменять. Но она не унывает. Исполнительница сообщила в своем личном блоге, чем занимается после отмены выступлений.

«Все от Бога. Я так давно не убирала квартиру, что видно она написала в небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы. Я пенсионерка… и привыкаю быть домохозяйкой, теперь мою полы. А еще скоро весна, и кусты надо подрезать», — заявила Лолита.

Певица решила отнестись к сложившийся ситуации с юмором и не унывать. Все-таки это жизнь, бывают взлеты, а бывают и падения. В шуточном видео она показала, как моет грязные полы в своей квартире. По словам Лолиты, она не убиралась несколько месяцев.

Ранее 5-tv.ru публиковал полный список гостей «голой вечеринки» Насти Ивлеевой.

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