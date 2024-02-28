«Объединяет артистов»: как разные поколения уживаются в российском шоу-бизнесе

Фото, видео: Кадры из шоу "ВК под Шубой"; 5-tv.ru

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Шоу снято по мотивам советского комедийного музыкального фильма «Карнавальная ночь».

Недопонимания, которые происходят между младшим и старшим поколениями, находят свое отражение в различных сферах, начиная с семейных неурядиц и заканчивая конфликтами на работе. Селебрити эксклюзивно пообщались с корреспондентом 5-tv.ru и порассуждали, как проявляется проблема отцов и детей в российском шоу-бизнесе на закрытом показе праздничного шоу «VK под шубой-2», который состоялся в кинотеатре «Художественный».

Шоу снято по мотивам советского комедийного музыкального фильма «Карнавальная ночь». По сюжету опытному режиссеру Кабачкову (Сергей Бурунов) и его юному коллеге Рязанцеву (Даниил Вахрушев) по воле генерального продюсера приходится объединиться, чтобы общими стараниями снять новогодний фильм. Задача не из простых, учитывая, что они и так еле-еле находят общий язык. Их разное видение съемочного процесса проложит почву для создания самых неожиданных дуэтов: Баста и Лев Лещенко, Валя Карнавал и «Дискотека Авария» и так далее.

«Как нам кажется, это вечная тема отцов и детей, где уже опытные и умудренные знаниями артисты могут иногда не понимать эксперименты молодых музыкантов, и нам показалось, что вместе они могут создать что-то уникальное, и это получилось!» — отметила заместитель старшего вице-президента по спецпроектам VK Зоя Новикова.

«Социальная сеть — это общение и это диалог. И своими проектами мы точно также пытается подталкивать людей на диалог, потому что мы ожидаем, что наш фильм и наше шоу посмотрят разные поколения, мы целимся действительно в разные аудитории. И это еще один способ пойти на тот самый диалог и как-то друг друга понять», — подчеркнула руководитель отдела медиаподдержки и коммуникации VK Ирина Рюмина.

«На самом деле было очень весело. С Буруновым мы давно знакомы, мы, собственно, с первого проекта, с фильма „Выпускной“, сработались. Было прикольно. Хороший артист. Было очень много всяких звезд, я никогда столько не видел!» — поделился актер Даниил Вахрушев.

В новогоднем шоу певица Валерия дуэтом спела с молодым исполнителем Костой Лакостой, которого артистка назвала серьезным и молчаливым.

«Мне нравится, что этот проект „VK под шубой 2“ объединяет артистов, которые, наверное, в другой какой-то ситуации могли и не встретиться никогда. Слишком мы разные, но мне предложили такой трек, от которого я просто не могла отказаться, и мне нравится этот стиль музыки. Я люблю гитарное звучание и на самом деле мои первые альбомы были в этом ключе», — рассказала Валерия.

Певица Анна Седокова появилась в новогоднем шоу в одной сцене с актером Сергеем Буруновым, подробности которой раскрывать не стала, заинтриговав гостей. А стилист Алеко снялся в небольшом эпизоде — в фильме он сыграл самого себя.

Певец Акмаль отметил, что в работе он открыт ко всему новому, в то время как у представителей старшего поколения нет той легкости, которая присуща молодым артистам.

«Молодняк все привык делать очень быстро, в неформальной обстановке, все привык делать прозрачно, у старшего поколения все-таки какая-то стратегия, планы, а нужно делать все по любви», — уверен молодой артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что на экраны вышла семейная комедия «Манюня: Новогодние приключения».