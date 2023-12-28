«Мама так в детстве делала»: Седокова рассказала про новогодние традиции своей семьи

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Певица необычным способом поздравляет своих детей. Каким именно?

Певица Анна Седокова посетила предпоказ новогоднего шоу «VK под Шубой». На мероприятии она рассказала сайту 5-tv.ru, какие новогодние традиции есть в ее семье.

«Собираться, наряжать елку, мне кажется, мы очень традиционная семья. Еще у нас есть прекрасная традиция — дарить детям подарки не только в одну новогоднюю ночь, а еще и каждый день до 13 января. У меня мама так в детстве делала», — рассказала Седокова.

До Старого Нового года певица радует детей каким-то небольшим подарком. Каждое утро ее наследники заглядывают под елку в поисках маленького сюрприза. Также к семье Седоковой приходи Дед Мороз. И вся ее семья бежит открывать ему дверь.

Пока что певица не знает, какой подарок для нее приготовили дети, но сама она уже в курсе, чего хотят ее наследники на Новый год. Младшие попросили кроссовки, а старшая дочь заказала фотоаппарат.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Седокова объяснила, почему ее дочь Моника живет с отцом в США.