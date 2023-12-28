Работа встанет: промышленный профсоюз в Финляндии проведет забастовку

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Трудовое объединение выступает против действий правительства Петтери Орпо.

Несколько крупных предприятий в Финляндии остановят свою работу из-за двухдневной забастовки. О ней объявили в индустриальном профсоюзе Teollisuusliitto.

Акция начнется 1 февраля и продлится до 2 февраля. Причиной забастовки в профсоюзе назвали действия правительства страны, которое собирается провести реформу рынка труда.

«Профсоюз останавливает работу промышленных зон Коккола и Килпилахти», — говорится в сообщении трудового объединения.

Свою готовность принять участие в забастовке уже подтвердила компания Neste, которая является одним из крупнейших производителей возобновляемого топлива.

Представитель Neste Сами Рююнянен пояснил решение компании. По его словам, программа правительства нанесет серьезный удар по правам и условиям труда работников, а также их льготам. Он отметил, что сотрудники в этой ситуации могут отплатить кабмину лишь «тем же».

Ранее 5-tv.ru писал, что польские фермеры пригрозили присоединиться к забастовке дальнобойщиков из-за Украины.