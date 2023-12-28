Полиция проверяет магазин Петербурга, где включили песню Сердючки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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На «предпраздничную» атмосферу пожаловался житель Северной столицы, приехавший с СВО.

Песня украинского певца Андрея Данилко, выступающего в женской одежде под псевдонимом Верка Сердючка, в петербургском магазине шокировала вернувшегося с СВО добровольца. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Мосгордумы Андрей Медведев.

Политик сообщил, что военный врач приехал в отпуск после 11 месяцев в Запорожской области, зашел в магазин «Галамарт» на проспекте Ветеранов и услышал там «Гулянку». В тексте композиции есть строчка: «Ще не вмерла Украина, если мы гуляем так».

«Слегка, конечно, шокирован. С этим надо что-то делать. Это как плевок в лицо и мне, и сотням тысяч, если не миллионам таким же, как я», — приводит слова военного депутат.

Особой циничностью политик назвал то, что музыку украинского исполнителя включили во время проведения спецоперации именно на Проспекте Ветеранов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ; Telegram / Андрей Медведев; MedvedevVesti; 5-tv.ru

Депутат также задал вопрос администрации магазина, нормально ли включать песню про Украину, фактически неофициальный гимн Незалежной в России? Также Андрей Медведев хочет услышать какие-либо официальные заявления по этому поводу.

Корреспондент «Известий», прибыв на место, обнаружил, что в магазине уже присутствует полиция. Комментарий сотрудники МВД давать отказались.