Морозные праздники: какая погода будет в Москве в новогоднюю ночь

В Москве в Новый год температура опустится до минус 15 градусов

Фото, видео: SERGEI ILNITSKY / ТАСС; 5-tv.ru

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А уже 3 января температура опустится до минус 25 градусов.

В Гидрометцентре сегодня предупредили москвичей о сильных морозах на праздники. Особенно холодно будет 3 января — температура опустится до минус 25 градусов.

В саму новогоднюю ночь тоже придется утепляться. Обещают примерно минус 10-15 градусов. Хотя пока непонятно, насколько этому можно верить. Еще вчера синоптики прогнозировали в первую ночь Нового года — оттепель и два градуса тепла.

В целом в январе на европейской части России Гидрометцентр пока обещает теплую и снежную погоду.