«Финист» полетел: в Екатеринбурге запустили аналог «Ласточки»
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В Екатеринбурге запустили аналог «Ласточки»
Фото, видео: © РИА Новости / Антон Буценко; 5-tv.ru
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Электропоезд полностью собран из российских комплектующих.
Новейший российский электропоезд «Финист» сегодня отправился в первый рейс. Он доставил пассажиров из Екатеринбурга в Каменск-Уральский.
Поезд полностью собран из отечественных комплектующих. Состав из пяти вагонов вмещает 416 пассажиров.
Сказочное название выбирали с помощью народного голосования. На первом этапе «Финист» будет курсировать на действующих пригородных маршрутах в Свердловской области.