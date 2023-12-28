Об этом знают немногие: секреты выбора спелого ананаса

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На что нужно обратить особое внимание?

Многие семьи украшают свой праздничный стол ананасом, но не каждый экзотический плод пригоден в пищу. Издание utro.ru рассказало, как выбрать свежий и вкусный деликатес.

Так, в отличие от яблок и бананов, они не могут дозреть на подоконнике. В первую очередь при покупке экзотического блюда следует обратить внимание на его листья.

Они должны быть зелеными и немного заветревшимися. Если же листья богаты коричневым цветом, значит, ананас дозревал в тепле и идеально подходит для покупки.

При выборе экзотического плода помощником станет и запах. Если аромат ананаса очень яркий, то это означает, что он перезрел и уже начинает тухнуть.

Но самое важное, на что нужно обратить внимание — это «султан из листьев». Если один-два лепестка легко вытаскиваются, то это говорит о спелости ананаса.

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