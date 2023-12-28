Экс-замглавы МИД Украины Чалый: Путин хотел достичь мира на переговорах в Турции

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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В ходе переговоров все могло идти к завершению конфликта, но конец был отложен по инициативе киевского режима и его лидера Владимира Зеленского.

Российский лидер Владимир Путин во время переговоров в Турции хотел достичь мирного урегулирования украинского конфликта. Такое заявление сделал экс-замглавы МИД Украины Александр Чалый. Он в то время был одним из членов украинской делегации.

«Путин действительно хотел достичь мирного урегулирования с Украиной. Это очень важно помнить», — приводятся его слова на YouTube-канале Женевского центра политики безопасности.

Чалый уверен, что именно Путин предложил заключить «Стамбульское коммюнике», далекое от первого ультимативного предложения Москвы, сделанного в Минске. Однако по каким-то причинам эти договоренности были сорваны.

Россия и Украина обсуждали на протяжении двух месяцев урегулирование конфликта. В апреле уже все шло к завершению конфликта, но конец был отложен.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.

После Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков заявил о готовности Путина к переговорам только для достижения целей СВО.