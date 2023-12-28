Лайфхаки от врача: как избежать похмелья после бурного Нового года

Врач Денисова: алкоголь нельзя пить на голодный желудок во избежание похмелья

Фото: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya

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Полезные советы, которые помогут уйти от неприятностей после праздника.

В преддверии Нового года врач-диетолог Наталья Денисова рассказала изданию aif.ru, как пить так, чтобы избежать похмелья утром.

Салаты и закуски помогут избежать неприятностей

За новогодний стол не нужно садиться голодным. Праздник стоит начать с закусок, а не с алкоголя.

Для того, чтобы спиртное медленнее попадало в организм, желудок следует наполнить блюдами с высоким содержанием крахмала и жиров. Почти на каждом новогоднем столе есть бутерброд с маслом и икрой.

Это идеальная закуска, которая поможет предотвратить похмелье. Также на банкете следует есть салаты с большим количеством зелени.

Они помогут заполнить желудок и не переесть. Также овощи и зелень помогают вывести из организма вредные вещества.

Чем нужно запивать?

Нельзя смешивать и запивать спиртное холодными газированными напитками. Они усиливают симптомы переедания и опьянения — в идеале следует пить ягодные морсы комнатной температуры.

Не злоупотреблять крепкими напитками

В Новый год лучше не злоупотреблять крепкими напитками. Отдайте предпочтение другим вариантам.

Промежутки между едой

И, конечно, обязательно нужно делать перерывы между приемами пищи. Промежуток должен составлять примерно 40 минут.

Оставайтесь активными

В праздник важно оставаться активным — например, можно потанцевать или прогуляться. От этого алкоголь быстрее расщепляется, а риски заработать похмелье становятся значительно меньше.

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