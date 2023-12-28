«Ваша радость говорит о вас»: Кудрявцева покрыла матом злорадствующих после скандальной тусовки иноагентов

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Телеведущая решила поставить на место личностей, которые радуются проблемам бывших коллег.

Телеведущая Лера Кудрявцева не прошла мимо вечеринки с голыми звездами, но решила высказаться не о гостях мероприятия, а о тех, кто стал над ними злорадствовать. В частности, об иноагентах, которые публично радуются проблемам коллег.

«Вот эта ваша радость, б****: „У соседа сдохла корова — пустячок, а приятно“ — она, как минимум, б****, говорит о вас», — приводит слова Кудрявцевой портал dni.ru.

По ее мнению, всем уехавшим артистам над этой ситуацией стоит потешаться в последнюю очередь, потому что они никому не нужны ни в одной стране.

«Голая» вечеринка Ивлеевой стала чуть ли не самым скандальным событием года. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита, Джиган с Оксаной Самойловой, Дима Билан и даже Ольга Орлова. Они были одеты согласно дресс-коду «almost naked» — минимум одежды. Сама Ивлеева нарядилась в черный пеньюар и туфли на высокой платформе.

Недавно в суд был подан иск на взыскание одного миллиарда рублей с Ивлеевой за причинение морального вреда из-за вечеринки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой срок может грозить Ивлеевой после скандальной вечеринки.