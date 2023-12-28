Российские силы ПВО сбили три украинских самолета Су-25 в зоне спецоперации

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

ВС России, помимо прочего, поразили живую силу и технику ВСУ в 138-ми районах.

Российские истребители и средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские самолеты Су-25 в трех новых регионах. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе города Краматорск Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Вместе с тем силы ПВО сбили еще два Су-25 в Новогригоровке Запорожской области и Токаревке под Херсоном. В течение суток российские военные перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Отмечается, что ВС России поразили склад топлива для военной техники Украины, живую силу и технику ВСУ в 138-ми районах.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшие украинские боевики вступили в бой с ВСУ.