Росавиация разрешила самолету МС-21 перевозить максимальное число пассажиров

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Борт успешно прошел испытания, в том числе по аварийной эвакуации людей и членов экипажа.

Росавиация выдала разрешение самолету МС-21 на перевозку максимального количества пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба российской Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«По результатам проверки Росавиация выдала одобрение главного изменения к сертификату типа, позволяющее перевозить на лайнере максимальное количество пассажиров, — до 211 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перед этим специалисты ПАО «Яковлев» (входит в ОАК «Ростеха») успешно провели наземные испытания по аварийной эвакуации пассажиров и членов МС-21. Люди выбрались из самолета за 81,7 секунд, хотя нормы предусматривают 90 секунд. Испытания подтвердили соответствие нормам авиабезопасности, функцуионирование аварийно-спасательного оборудования.

Подведомственные организации и предприятия промышленности продолжают работать над расширением параметров эксплуатации МС-21, подчеркнули в Росавиации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажиры севшего в поле Airbus встали на защиту пилотов. Они выступили против увольнения управлявших самолетом.