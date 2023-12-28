Евросоюз готовит новые пакеты санкций против России

Фото: www.globallookpress.com / Petro Poroshenko

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Западные страны уже ввели 12 таких пакетов. Однако, как отмечала российская сторона, экономика справляется со всеми ограничениями.

Евросоюз (ЕС) разрабатывает новые пакеты антироссийских санкций, которые позволят предотвратить обход предыдущих рестрикций. Об этом рассказал представитель Минэкономики Германии во время брифинга.

«Последуют новые пакеты», — прокомментировал он.

Представить ведомства отметил, что главной целью новых ограничений станет поиск и пресечение возможностей обхода уже введенных в отношении России санкций.

В декабре ЕС утвердил 12-й пакет санкций против РФ. Новые ограничения коснулись экспорта продукции и технологий двойного назначения и импорта изделий из алюминия. Также под запрет подпал прямой или косвенный ввоз, покупка или передача бриллиантов из России, в том числе ювелирных изделий.

Россия в ответ запретила ряду лиц из ЕС въезд в Россию.

Позже появилась информация, что в ЕС намерены и дальше расширять перечень антироссийских санкций. Евродепутаты подтвердили разработку 13 и 14 пакетов.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала самые болезненные западные санкции.