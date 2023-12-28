Размах поражает: в Петербурге представили новый генплан

В Петербурге представили новый генплан развития до 2050 года

Фото, видео: Демьянчук Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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В нем детально прописано, как будет меняться облик Северной столицы до 2050 года.

О развитии Петербурга на десятилетия вперед говорили на пресс-конференции, посвященной утверждению генерального плана. Это, пожалуй, самый важный документ с точки зрения жизни в большом городе.

В нем детально прописано, как будет меняться облик Северной столицы до 2050 года. Поражает размахом транспортный раздел.

Планируется построить еще пять мостов через Неву, десятки путепроводов, эстакад и развязок. Гораздо больше станет станций метро: по генплану их предусмотрено 120, а сейчас только 72.

Также должны построить несколько новых веток. Глобальные проекты и в строительной отрасли: согласно документу, возведут 67 миллионов квадратных метров жилья.

«Новые точки комплексного освоения в целях жилищного строительства понятно у нас по территориям продолжения в Приморском районе. Комплексное освоение, частично начатое, будет продолжаться, и основной вектор перспективного развития на ближайшие три десятилетия — Южная планировочная зона. Там тоже по две точки комплексного развития, увязанные в том числе и с вопросами перемещения двух ведущих наших университетов», — сказал вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.

Сейчас Петербург живет по 20-летнему генплану, принятому в 2005-м. Далеко не все из него выполнено, к тому же город и его потребности за это время сильно изменились.

Новый документ вызвал большой резонанс среди жителей. Поступило рекордное количество поправок — свыше 11 тысяч.

Ранее 5-tv.ru писал, почему в Петербурге начались дискуссии о магистрали М-7.