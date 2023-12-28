«Массово не будем»: где в России продлят льготную ипотеку

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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В целом по всей стране она выполнила свою функцию, считают в правительстве.

В России планируется продлить льготные ипотечные программы, но только в отдельных регионах. Об этом заявил вице-премьер по вопросам строительства и регионального развития Марат Хуснуллин в ходе совещания с регионами.

«Будем предлагать ее продлевать в отдельных регионах, где слабый спрос. Массово на всю страну льготную ипотеку продлевать не будем, свою функцию она выполнила», — сказал он.

С 1 июля 2024 года власти пересмотрят часть подходов к льготным ипотечным программам. При этом семейную ипотеку точно будут предлагать продлевать по всей России.

Хуснуллин также надеется, что и дальше будут поддерживаться такие ипотечные программы как дальневосточная, сельская, ИТ-ипотека, ипотека для новых российских регионов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Сбербанк теперь будет выдавать льготную ипотеку. Речь идет про программы «Господдержка», «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека», «Арктическая ипотека» и «Ипотека для IT».