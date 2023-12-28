«Роскосмос» и НАСА продлили программу перекрестных полетов на МКС

Фото: www.globallookpress.com / roscosmos

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Какие цели предусматривает данное решение?

«Роскосмос» и НАСА на несколько лет продлили программу перекрестных полетов на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила пресс-служба российской государственной корпорации.

«В 2023 году… с американскими партнерами достигнута договоренность о продолжении перекрестных полетов до 2025 года включительно», — говорится в сообщении.

Решение принято в целях поддержания надежности функционирования МКС, а также гарантированного присутствия минимум одного представителя «Роскосмоса» на российском сегменте и минимум одного представителя НАСА — на американском.

Два пополнения к договоренности корпораций были подписаны в июле и декабре 2023 года. В них говорится о полетах интегрированных экипажей на пилотируемых кораблях РФ и США.

Кроме того, в апреле 2023 года гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил об одобрении Москвой продления участия в проекте Международной космической станции до конца 2028 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Роскосмос» продлил набор в космонавты до марта 2024 года. Открытый набор в отряд космонавтов стартовал 10 июля. Он стал четвертым. В «Роскосмосе» отмечали, что приняты могут быть четыре-шесть человек. Набор продлевался уже не один раз. Сначала до 30 ноября, а после — до 20 декабря.