Время скидок: как грамотно подойти к распродажам на Новый год

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Как понять, что перед вами реальный дисконт, а не уловка маркетологов?

Новый год — это не только елка, оливье и бой курантов. Это еще и время распродаж, когда магазины значительно снижают цены на различные товары: одежду, электронику, бытовую технику.

Но как понять, что перед вами реальная скидка, а не уловка маркетологов? Корреспондент «Известий» Максим Облендер расскажет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как отметить Новый год, накрыть хороший стол, при этом грамотно распределив бюджет. Инвестиционный аналитик Ирина Коннова перечислила несколько советов.

Как отметила специалист, нужно создать отдельный бюджет и посчитать, какую сумму денег вы готовы выделить на новогодний стол. Потом следует разбить его на категории, к примеру, напитки, фрукты, овощи, декор.