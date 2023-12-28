«Можно было бы»: США захотели принять план Илона Маска по Украине

Маск заявил, что его план по Украине помог бы избежать жертв

Фото: Reuters / GONZALO FUENTES

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Сколько ошибок можно было избежать, если бы бизнесмена послушали в 2022 году?

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что при принятии его плана урегулирования конфликта на Украине удалось бы избежать много жертв. Об этом он написал в комментарии к посту миллиардера Дэвида Сакса в соцсети X.

В частности, Сакс написал, что сейчас Белый дом хотел бы рассмотреть план Маска. По его словам, после публикации этой стратегии президент Украины Владимир Зеленский назвал бизнесмена пророссийским. Он и еще многие раскритиковали этот план. Однако теперь США хотят «заключить эту сделку».

«Многих смертей можно было бы избежать», — ответил на это Маск.

Свой план по Украине Илон Маск предложил в октябре 2022 года. Стратегия предусматривала сохранение Крыма в составе России и повторные референдумы под наблюдением ООН в новых регионах РФ — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Помимо этого, Украина, по мнению Маска, все-таки должна стать нейтральным государством — это то, что предлагала Россия.

Маск часто делает заявления, который идут вразрез со мнением Белого дома. Президент США Джо Байден также призывал обратить внимание на отношения предпринимателя с «другими странами».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илон Маск неожиданно высказался о войне.