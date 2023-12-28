Журналист Бородовой: украинцы стоят в очередях за паспортами в Варшаве

Фото: DUMITRU DORU / ТАСС

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Беженцы из-за ошибок киевского режима теперь в Незалежную не вернутся.

В Польше украинцы подняли панику из-за нового закона о мобилизации — торговый центр Варшавы переполнен беженцами, которые пытаются получить польские паспорта и стоят в очереди. Об этом сообщил в своем личном блоге журналист Дмитрий Бородовой.

Он опубликовал несколько фото, на которых огромная толпа людей ломится в «Паспортный сервис», относящийся к миграционной службе Украины.

«Новый законопроект о мобилизации на Украине вызвал панику в Варшаве? Очереди за паспортами», — подписал фотографии обозреватель.

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