Россиянам рассказали, когда стабилизируются цены на яйца
Абрамченко: в России нет дефицита яиц, а цены стабилизируются после Нового года
Фото: www.globallookpress.com / Sergey Petrov
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Сейчас в стране на этот продукт наблюдается ажиотажный спрос.
В Российской Федерации нет дефицита куриных яиц, можно даже сказать, что рынок переполнен яйцами. Цены на него должны будут стабилизироваться после новогодних праздников. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.
«Дефицита нет и точно не будет. А с учетом принятых мер, баланса производства и потребления, расширения импортных поставок, рынок более чем полностью обеспечен яйцом», — сообщила она.
Политик также подчеркнула, что в России сейчас на яйца огромный ажиотаж, как и во времена пандемии коронавируса было с гречневой крупой. Проблемы на рынке заключаются в том, что сильно выросло потребление продукта. А также не стоит забывать о вспышках гриппа в этом году, из-за чего было падение производства.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что ФАС возбудила дела в четырех регионах России после подорожания куриных яиц.