На Пятом канале акция «День добрых дел» для Малики и Минары из Ставропольского края

Фото, видео: 5-tv.ru

Две страдают от тяжелейшей формы ДЦП, вызванной генетическим сбоем.

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День добрых дел на Пятом канале! И сегодня наша помощь нужна двум сестрам — 9-летней Малике и 7-летней Минаре. Девочки страдают от тяжелейшей формы ДЦП, вызванной генетическим сбоем. Детям необходима операция, но на нее требуются два миллиона 118 тысяч рублей. Помочь можете вы, зрители Пятого канала. Отправьте СМС с суммой пожертвования на номер 75-11 или отсканируйте QR-код. Он будет на экране в течение всего сюжета.

У Минары много дел — отрепетировать стихотворение на детский утренник, приготовить праздничный наряд. А сразу после разукрасить героев из любимой сказки. День расписан по минутам. Пока младшая дочка занята творчеством, у мамы есть время помочь старшей сделать уроки.

Малика уже учится во втором классе — любимые предметы — математика, русский язык и чтение. Больше всего девочке нравится учить Пушкина.

После того как как домашнее задание сделано, можно и поиграть. Вместе Минара и Малика любят устраивать родителям концерты — самая любимая часть программы — танцы.

Но двигаться под любимые мелодии девочки могут совсем недолго. Ноги перестают слушаться, а движения начинают причинять боль. Кроме общих интересов, у детей и общая болезнь — очень редкая форма ДЦП.

В мире зафиксировано чуть больше 20 подобных случаев.

Родители не сдались — каждый день массаж, ЛФК, бассейн. Раз в два месяца реабилитация и уколы ботулотоксина. Все это принесло плоды — Малика ходит в школу, а Минара в детский сад.

Но с каждым днем состояние девочек ухудшается. Тело растет и напряжение в мышцах становится все сильнее, ноги буквально сковывает цепями.

Чтобы девочки не оказались прикованы к кровати им обеим срочно нужно сделать сложную операцию — селективную дорсальную ризотомию.

После этого Малике и Минаре придется учиться ходить заново. Но это родителей девочек не пугает, в отличие от суммы на операцию и реабилитацию. Всего нужно найти два миллиона 118 тысяч 256 рублей. Для семьи из маленького города в Ставропольском крае сумма просто заоблачная.

Девочки уверены, им обязательно помогут. И даже знают кем хотят стать, когда вырастут. Пока девочки только выбирают будущую профессию, у каждого из нас есть возможность подарить Минаре и Малике шанс сделать в новом году первый безболезненный шаг.