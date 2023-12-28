Молодые мамы в Запорожской области и ДНР получили наборы для новорожденных

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Семьи из новых регионов России получили новогодние подарки от благотворительного Фонда помощи детям Донбасса, созданного Акционерным банком «РОССИЯ»

Подарки на Новый год приносит не только Дед Мороз. В этом убедились молодые мамы в Запорожской области и ДНР, которые в канун праздника получили наборы для новорожденных. Внутри все самое необходимое для первых месяцев жизни малышей — питание, одежда и многое другое. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев оценил их качество.

Эту малышку назвали Эльнас. В переводе с арабского — воин, боец. И хотя она появилась на свет всего пару дней назад, но уже успела показать свой характер.

«Мы две ночи с мужем, как шаманы с бубном. Она нам так не давала спать», — рассказала мама девочки.

Сейчас в палате Мелитопольского роддома мать и дочь готовятся к выписке и рассматривают подарки.

«Тут даже все предусмотрено. Есть комбинезон, салфетки детские, одеяло, памперсы», — показывает молодая мама.

В этой коробке — набор самого необходимого в первые месяцы жизни малыша. От пустышки до зимних вещей.

«Смотрите он какой шикарный! Ребенку будет очень тепло. Спасибо большое за такой подарок», — радуется мама.

Наборы для новорожденных почти в каждой палате. В один день тут родились сразу несколько малышей. Все эти подарки от благотворительного Фонда помощи детям Донбасса, созданного Акционерным Банком «РОССИЯ». В новых регионах их получили уже 19 тысяч семей.

«Для нас — самое важное, чтобы эти наборы доставлялись с срок. Закрывали существующие потребности и что немаловажно. большая часть позиций российского производства. Это позволяет нам обеспечить большой объем продукции в сжатые сроки», — отметила директор благотворительного Фонда помощи детям Донбасса Кристина Федосеева.

В Запорожскую область подарочные коробки привезли из Москвы. В партии 150 наборов. Их доставят в каждый роддом региона.

Такие наборы получат не только мамы Мелитополя, но и Бердянска, Васильевки и Токмака. Всего четыре населенных пункта. Ехать за ними не придется. Все доставят прямо до палаты.

Подарки расходятся моментально. Поэтому поставки по новым регионам осуществляются регулярно. С этим фонду помогает Народный фронт.

«Сегодня такая ситуация, что чем ближе населенный пункт к фронту, тем тяжелее что-либо достать. Конечно, всегда важно вот такое внимание. И не смотря на ситуацию туда доезжает помощь», — руководитель Народный фронт в запорожской области Любовь Колесник.

А это уже Донецкая народная республика. Наборы для малышей помогают выгружать сотрудники роддома.

«49 наборов нам пришло и 49 требовалось деточкам. Теперь каждая мама получит обязательно. Мы проконтролируем», — говорит участковая медсестра Светлана Афанасьева.

Сыну Карины уже три месяца. Родители еще не все успели купить и такой подарок пришелся кстати.

«Все пригодится… Соски. Две… О, вот игрушки точно пригодятся. Сейчас такой период, когда начинает играть», — отметила молодая мама Карина Комарова.

В Макеевке за подарочными наборами приходят целыми семьями с маленькими детьми на руках.

«Это очень помогает. Молодой семье это прекрасная помощь. Это памперсы, зимний комбинезон и косметика. Это самая первая необходимость», — поделилась молодая мама Дарья Лавринева.

Врачи говорят о всплеске рождаемости на новых российских территориях. Число свадеб неуклонно растет, а значит и акцию с наборами для новорожденных проведут еще не раз.