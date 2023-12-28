Новый способ защиты покупателей от просрочки введут в России

Фото, видео: Depositphotos / ArturVerkhovetskiy; 5-tv.ru

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Большинство крупных ритейлеров уже обновили свое оборудование и готовы к введению блокировок.

В следующем году в России начнут блокировать просроченные товары при покупке. Как выяснили «Известия», с помощью нового программного обеспечения при считывании штрих-кода продавцом или на кассе самообслуживания просроченный товар выделят специальным значком — его невозможно будет оплатить.

Изначально такая мера коснется молочной и табачной продукций, бутилированной воды и слабоалкогольных напитков. Большинство крупных ритейлеров уже обновили свое оборудование и готовы к введению блокировок.

Ранее 5-tv.ru писал, что многие знают о том, что на магазинных полках часто стоит товар, срок годности которого либо подходит к концу, либо уже закончился. Если тщательно изучить упаковку, то это можно увидеть на маркировке.

Однако далеко не каждый подходит к выбору продукта столь внимательно. В спешке некоторые покупатели лишь бегло осматривают изделия и торопятся занять очередь на кассе.