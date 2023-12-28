Фото: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency

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Боевики стали использовать для снабжения своих войск любую технику, которая есть в наличии.

Морская пехота ВСУ умудрилась за шесть недель пребывания на Днепре потерять 50 лодок. Об этом в издании Forbes сообщил журналист Дэвид Экс, который общался с американским разведывательным аналитиком. Кроме того, он отметил, что есть ряд вещей, указывающих на то, что некоторые судна украинские боевики использовали совершенно не по назначению.

«По данным аналитика Эндрю Перпетуа, около 50 лодок повреждены или затоплены», — рассказал Экс.

Недавно российский дрон, в котором была заложена взрывчатка, уничтожил БМК-Т, который украинцы должны были использовать для установки паромной переправы, чтобы транспортировать судна. Однако физически такого катера там вообще не должно было находиться, так как ВСУ не смогли бы построить на Днепре понтонный мост.

Кроме того, странности добавляет то, что Россия активно использует беспилотники в этом районе, которые с легкостью могут уничтожить такой катер. Все это свидетельствует о том, что ВСУ просто пускают на воду все, что у них вообще осталось.

«Чем больше лодок русские повредят или потопят, тем еще больше могут отчаяться украинцы — и тем больше странных судов они могут задействовать, чтобы обеспечить снабжение плацдарма в Крынках», — заявил журналист.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Госдеп США выделил Украине всего 250 миллионов долларов. Стоит напомнить, что один день ведения боевых действий стоит 100 миллионов. Вашингтон обеспечил Киев помощью всего на 2,5 дня.