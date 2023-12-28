Попросил не ждать его: загадочная гибель актера «Бедной Насти» Алексея Осипова

Фото: Кадр из сериала «Литейный», реж. Игорь Мужжухин, 2008 г.

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Актера не стало всего на 38-м году жизни. Но свою короткую жизнь он прожил ярко и завоевал любовь многих россиян.

Актера Алексея Осипова природа наградила выразительной внешностью и уникальным актерским талантом. Он полюбился россиянам, сыграв мужественных и смелых героев. Но бешеную популярность знаменитость приобрел после выхода на экраны телевизионного романа «Бедная Настя». Там он предстал перед публикой в образе грубого парня, без памяти влюбленного в главную героиню. После этой картины роли на Осипова посыпались словно из рога изобилия, но на пике славы с ним случилось страшное.

Работал грузчиком и таксистом

Осипов родился 18 февраля 1975 года в Ленинграде. Родители будущего актера занимались научной деятельностью и по той же стезе хотели, чтобы и мальчик пошел. Но Осипов увлекался всем: обожал читать, плавать, любил искусство. Однако в этом списке науки не было. Она его вовсе не интересовала. Но огорчать маму с папой юноша не решился, поэтому после школы отправился осваивать специальность биолога. Но против себя так и не смог пойти. Вскоре он отчислился и устроился грузчиком на завод. Дальше подрабатывал таксистом, тренировал людей и даже предпринимал попытки раскрыть свой потенциал в модельном бизнесе. А в 2002 году все же решил испытать удачу и стать актером.

Актерская карьеру пошла в гору!

Удача Осипову улыбнулась и он стал студентом актерского факультета Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. В том же году его пригласили сниматься в «Русском спецназе». А незадолго до поступления режиссер Тимур Бекмамбетов утвердил его на роль Флавиуса в историческую киноленту «Гладиатрикс». Но широкую известность Осипов получил после выхода телевизионного романа «Бедная Настя». Там он сыграл роль Никиты Хворостова.

Осипов в роли Никиты Хворостова. Фото: Кадр из сериала «Бедная Настя», реж. Владислав Николаев, 2003 г.

С того момента за год Осипов мог сниматься в пяти-шести картинах, с каждым разом завоевывая все больше женских сердец. При этом окружающие считали его немного чудаковатым. Но Осипова не заботило мнение других, он не стеснялся быть самим собой. Артист любил заниматься простыми бытовыми вещами: хорошо готовил и вел спортивный образ жизни.

Загадочная гибель

Для родных Осипова 13 февраля 2013 года навсегда останется как самый страшный и загадочный день. Тогда актер встретился со своей возлюбленной и отправился гулять на Финский залив. Вскоре девушка замерзла и решила вернуться в машину, а Осипов остался на берегу. Через полчаса она получила странное сообщение.

«Не жди меня. Если хочешь, то продавай все и уезжай в Финляндию», — написано было в сообщении, присланного с номера мобильного телефона Осипова.

Девушка не обратила внимание на сообщение, несколько часов прождала Осипова, а потом решила — он, наверное, вернулся в город, и поехала домой. Однако на следующий день знаменитость не вышел на связь. По факту исчезновения возбудили дело. Актер был объявлен в федеральный розыск как пропавший без вести. Поисками Осипова занимались полиция, друзья и знакомых артиста. Через пять месяцев его тело нашли у дамбы в районе города Ломоносова. На следующий день родные опознали Осипова. Причина смерти актера так по сей день осталась невыясненной. Версия о самоубийстве была категорически отвергнута его родственниками.

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