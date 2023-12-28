Нашли весной, когда растаял снег: почему так трагично умерла актриса Вера Ивлева

Фото: Кадр из к/ф «Клад», реж. Виктор Сергеев, 1988 г.

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Ее небольшие, но яркие роли запомнились навсегда: ткачиха в «Сказке о царя Салтане» и Фима Собак в «Двенадцать стульев».

Сразу после школы юная Вера Ивлева с братом-близнецом рванула в Москву с мечтой о театральном вузе, несмотря на ругань их родителей, далеких от искусства. Но экзамены в Щепку они провалили. Брат сразу сник и вернулся в родное подмосковное село, а Вера оказалась настырной, устроилась на работу телефонисткой и поступила в институт с третьего раза.

Уже на первом курсе в деревенской девчонке разглядели талант. Да вот только внешность подкачала. Вера была убеждена — с такой «неприглядной физиономией» не играть ей главных ролей. Так и вышло. Зато в эпизодах она блистала, ее небольшие, но яркие роли запомнились навсегда: ткачиха в «Сказке о царя Салтане», Фима Собак в «Двенадцать стульев», милая овечка в «Маме», Анна-Кайса в «За спичками».

Сменив по окончании вуза два театра, она оказалась в труппе «Ленкома», ведь Марка Захарова считала гением. Но и тут ей доставались роли «кушать подано». Веру давно звали и в театр имени Маяковского, и в театр им. Марии Ермоловой, но худрук «Ленкома» уговаривал: потерпите, будут прекрасные роли.

Я верила, глупая. Зря. Надо было плюнуть и уйти!

В 1969-м она вышла замуж за бравого офицера-ровесника Дмитрия Ивлева. Через два года у них родилась дочка Оля, но счастье было недолгим. Через семь лет после свадьбы военный начал скандалить, требовал бросить работу и при случае презрительно фыркал — «тоже мне, актриса». Вера не выдержала и ушла.

Спустя два года ей, наконец, улыбнулась судьба. «Королева эпизода» познакомилась с 31-летним художником-гримером Наумом Маркзицером. Художник влюбился безумно, купил двушку возле «Ленкома» и перевез Веру с дочкой из барака на окраине Москвы к себе. Убедил ее, что она красавица, часто рисовал. Ивлева с ним расцвела.

В 1984 году погиб ее брат-близнец. Тогда лишь благодаря поддержке Наума она справилась с депрессией, но в этом же году их пара распалась. В СССР началась волна иммиграции евреев. И Наум засобирался в Израиль, чтобы оттуда улететь на ПМЖ в США. Он умолял Веру расписаться и лететь с ним, но она была яростной патриоткой. Закатила скандал, подхватила дочку и вернулась в барак.

Когда Маркзицер улетел, Ивлева сильно плакала и тосковала. Потом узнала, что любимый прекрасно устроился в Штатах.

Она еще раз попыталась найти свое счастье. Избранником стал Яков Левитан, внук сестры знаменитого диктора. Но счастья опять не случилось — Яков сильно пил. А в 1990-е запои участились и стали длительными. Актриса порвала и с ним.

Жизнь совсем перестала радовать. Обострились хронические болячки: анемия и астма. Съемок почти не было, а в «Ленкоме» Захаров провел чистку: вывел за штат, на договоры, часть труппы. Среди «отверженных» оказалась и 52-летняя Ивлева.

Актриса играла всего в одном спектакле и получала копейки. За 30 лет карьеры ни одной главной роли! Ни званий, ни признания. Самооценка Веры рухнула, она считала себя старухой и неудачницей.

Весной 1995-го актрису сбил автомобиль. Но тогда все обошлось, она лишь испугалась. А вот уже в январе следующего года на нее снова наехала машина. Вера Александровна попала в больницу с многочисленными травмами и ушибом мозга. А когда через два месяца вышла, стало ясно, что начались проблемы с психикой.

И вот в Рождество 1999 года случилась трагедия. Днем она пошла в церковь. Оттуда заехала к сестре Тамаре в Химки. От нее позвонила дочери, сообщив, что «исповедовалась и причастилась». Поехала домой и… пропала. Поиски результата не дали.

Обнаружили ее лишь в марте, когда растаял снег. Следствие установило, что 55-летнюю актрису сбили насмерть, а тело отвезли в лесополосу недалеко от Химок возле Бутаковского залива и прикопали. Душегуба, увы, так и не нашли.

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