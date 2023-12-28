Минздрав России предложил изменить возраст первого осмотра девочек у гинеколога
Минздрав предложил проводить первые осмотры девочек гинекологом с 13 лет
Фото: www.globallookpress.com /Jochen Tack
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Сейчас он предусмотрен в 14 лет.
Российский Минздрав внес предложение об изменении возраста первого осмотра девочек у гинеколога в ходе классической диспансеризации. Сейчас он предусмотрен в 14 лет, изменить хотят на 13. Соответствующий документ размещен на официальном портале проектов правовых актов.
«Внести в графу «Осмотры врачами-специалистами» приложения № 1 к Порядку проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних… следующие изменения: в пункте 27 после позиции «Офтальмолог» дополнить позицией «Акушер-гинеколог (в отношении девочек)», — сказано в публикации проекта приказа.
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