Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

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Стоит напомнить, что один день ведения боевых действий стоит 100 миллионов. Вашингтон обеспечил Киев помощью всего на 2,5 дня.

Соединенные Штаты на Новый год подарили Украине всего 250 миллионов долларов военной помощи. О таком скупом подарке рассказал на брифинге с журналистами госсекретарь США Энтони Блинкен.

«США выделят новую военную помощь Украине. Сумма — 250 миллионов долларов», — сообщил он.

Также американский госсекретарь поделился тем, что у Штатов уже практически кончились деньги для поддержки Украины. Однако какой-то план у американцев все-таки есть, даже без финансирование денег Конгрессом США.

Стоит напомнить, что один день ведения боевых действий стоит 100 миллионов. Вашингтон обеспечил Киев помощью всего на 2,5 дня.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в США признали, что Запад меняет стратегию по Украине. В материале рассказали, что западные страны готовы пойти на уступки в разговоре с Россией. Причиной для этого стало провалившиеся контрнаступление ВСУ (Вооруженные силы Украины).