А не знала ли? Вскрылась неожиданная подробность жизни принцессы Дианы

Фото: www.globallookpress.com / Peter Heimsath

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Странную деталь о леди Ди вскрыл бывший посол Ирландии Джозеф Смолл.

Принцесса Диана, трагически погибшая в 1997 году в автомобильной аварии, считала Северную Ирландию, входящую в состав Соединенного Королевства, частью Ирландии. Неожиданную подробность о леди Ди вскрыл бывший посол республики в Лондоне Джозеф Смолл. Записку с признанием опубликовал Sky News.

«В начале прошлого года она сказала мне, явно не зная или игнорируя конституционные тонкости: «Вчера я была в вашей стране», — процитировал слова дипломата из документа, датированного 21 мая 1993 года, телеканал.

К слову, Ирландия была разделена на две части в 1921 году. Северная Ирландия осталась в составе Соединенного королевства, а Республика Ирландия стала независимым государством.

Но от незнания принцесса Диана сказала так или все же это было пренебрежение, ее любили миллионы по всему миру. Она жила чувствами и обладала подкупающей искренностью — и этим заслужила неофициальный титул «Королева людских сердец». Однако в жизни матери наследников британской короны было немало ошибок, которые привели ее к трагическому концу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем попросил принц Чарльз Диану в записке накануне свадьбы.