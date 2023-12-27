Умер создатель пистолета Glock
Основатель компании-производителя оружия Glock Гастон Глок умер на 95-м году
Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people
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Основателю компании-производителя оружия было 94 года.
В возрасте 94-х лет ушел из жизни бизнесмен и основатель компании-производителя огнестрельного оружия Glock Гастон Глок. Официальное сообщение с соболезнованиями публикуется на сайте корпорации.
«Гастон Глок на протяжении всей своей жизни определял стратегическое направление развития Glock Group и готовил ее к будущему. Работа всей его жизни будет продолжена в его духе», — сообщили в пресс-службе компании.
Гастон Глок сумел утвердить бренд, названный в честь его фамилии, в качестве одного из международных лидеров в оружейном бизнесе. В компании считают, что в 1980-х годах Гастон произвел самую настоящую революцию огнестрельного оружия.
Причина смерти не сообщается, однако, можно судить, что он умер по естественным причинам.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что ушел из жизни сценарист «Юрьева дня» и «Фауста».