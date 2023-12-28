Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

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В рамках фестиваля, после которого на компанию шеф-повара подали иск, Ивлев приготовил блюдо, вошедшее в Книгу рекордов России.

Шеф-повар Константин Ивлев проиграл суд почти на 700 тысяч рублей. Праздничному агентству Graffin-event, подавшему иск против предприятия знаменитости, удалось доказать свою правоту. Об этом сообщило издание Газета.ру.

Мероприятие в Екатеринбурге состоялось в июле и прошло с размахом. Ивлев значился одним из организаторов и выступал в роли ведущего. В рамках фестиваля «Да, шеф!» вместе со студентами кулинарного техникума он приготовил рулет с ветчиной, сыром и майонезом массой 41,5 килограммов.

Это блюдо вошло в Книгу рекордов России. Однако осенью организаторы гастрономического фестиваля подали иск в суд, указав в заявлении, что предприятие знаменитости не доплатило им 664 тысячи рублей. Разбирательство длилось чуть больше двух месяцев, решение было вынесено не в пользу шеф-повара.

К слову, осенью Ивлев выиграл суд у производителя колбасы, который без разрешения разместил его фотографию в рекламе своей продукции. Шеф-повар тогда получил три с половиной миллиона рублей.

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