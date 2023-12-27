«Докажите делом»: Рамзан Кадыров сделал предложение звездам-участникам «голой» вечеринки

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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А также пригласил знаменитостей посетить Чечню.

Глава Чечни Рамзан Кадыров придумал, как реабилитироваться участникам «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Свои предложения он подробно изложил в личном Telegram-канале, по его мнению, лучшее, что могут сделать звезды — это помочь добровольцам специальной военной операции (СВО).

«Здесь тот самый случай, когда свою гражданскую позицию и искренность нужно доказывать не словом, а делом. <…> Нет ничего зазорного в том, чтобы помочь в организации их тренировок, в быту, в столовой, в постирочной, в медпункте», — написал глава российского региона.

Он также предложил приехать в Чечню и поработать помощниками организаторов тренировок в Российском университете спецназа в Гудермесе, в нем как раз сейчас и проводится подготовка российских бойцов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в распоряжении Пятого канала появились референсы к голой вечеринке. Среди фотографий есть даже образ, который в итоге и подобрал для себя певец Дима Билан. Недавно стала известна стоимость «голой» вечеринки знаменитости. Тусовка в клубе обошлась блогеру минимум в 3,6 миллиона рублей.