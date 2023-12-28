Скрытая угроза: о видах и опасностях эпилепсии от «А» до «Я»

Фото, видео: Depositphotos / pixelaway; Личный архив Владимира Каторгина; 5-tv.ru

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Как уберечь себя и близких от страшного диагноза?

Эпилепсия — одна из самых тяжелых хронических болезней в мире. По словам врачей, от нее в той или иной форме страдает каждый пятый-седьмой человек в мире. Чтобы подробнее разобраться в вопросе, 5-tv.ru обратился к психиатру Владимиру Каторгину, который рассказал все, что на данный момент известно об этом загадочном недуге.

Эпилепсия — это одно из самых распространенных неврологических заболеваний. Оно считается хроническим, так что практически у всех пациентом с врожденной эпилепсией с большой долей вероятности будет родственник, также страдающий от него. Помимо этого, эпилепсию можно приобрести после черепно-мозговой травмы, из-за злоупотребления медикаментов, наркотиков и алкоголя, деменции или рассеянного склероза.

По типам она бывает генерализованной (когда в возбуждение вовлекается весь мозг) и парциальной (когда перевозбуждаются отдельные мозговые центры). Генерализованная эпилепсия более серьезное заболевание, в процессе которого волна перевозбуждения затрагивает всю кору головного мозга. Приступы генерализованной эпилепсии делятся по подвидам на клонические (в которые вовлекаются все мышечные группы), абсансы (которые протекают в основном у детей и подростков и могут со временем проходить без лечения) и миоклонические припадки (при которых задействуются отдельные мышечные группы и конечности).

При клонических приступах человек падает, теряет сознание, у него начинаются судороги и даже возможно прекращение дыхания. Абсанцам же свойственны отключения сознания на промежуток до минуты. Парциальная эпилепсия также делится на несколько подтипов: простые парциальные приступы протекают в легкой форме, в то время, как сложные парциальные приступы могут вызывать проблемы с памятью.

Также существует детская эпилепсия, эпилепсия после инфекционных болезней, роландическая эпилепсия, которая характерна для детей 12-13 лет, а также доброкачественные судороги, которые тоже относят к эпилепсии — они характерны для младенцев и проходят к трем годам без последствий.

Эпилепсия очень тяжелое заболевание головного мозга, которое сначала требует тщательной диагностики, а после подобранной терапии и лечения. Терапия в большинстве случаев очень сложная и порой состоит из нескольких препаратов, которые стабилизируют настроение, снимают патологическую активность коры головного мозга и глушат эпилептический очаг.

Лекарства не всегда помогают, поэтому для таких случаев предусмотрены хирургические формы лечения, которые требуют сложного вмешательства в головной мозг. Лекарства от эпилепсии необходимо принимать на постоянной основе, а также полностью оградить себя от употребления алкоголя.

В случае, если вы видите, что у человека случился эпилептический приступ, то ему срочно необходимо придать горизонтальное положение и постараться сделать так, чтобы он не упал и не ударился головой — состояние пациентов с эпилепсией часто отягощается тем, что они падают и наносят себе травмы, что ухудшает течение болезни. Необходимо убедиться в свободном дыхании и высунуть язык пострадавшего, чтобы избежать проглатывания.

Приступ может быть очень сильным, поэтому пациент может порвать мышцу или сломать кость. Необходимо сразу же вызвать скорую помощь, так как эпилептический приступ может перерасти в эпилептический статус, который не прекращается несколько часов, не поддается купированию и может привести к летальному исходу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Роспотребнадзоре оценили эпидситуацию в стране и мире.