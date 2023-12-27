«Любовь способна растопить сердце»: SHAMAN рассказал, каково быть Дедом Морозом

SHAMAN признался, что не впервые примеряет на себя образ Деда Мороза

Фото, видео: 5-tv.ru

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Певец примерил на себя образ сказочного волшебника. Что он почувствовал?

Автор и исполнитель песен SHAMAN вместе с главой Лиги безопасного интернета посетил детскую городскую клиническую больницу имени З.А. Башляевой в образе Деда Мороза и Снегурочки, чтобы порадовать пациентов. Певец рассказал сайту 5-tv.ru, каково ему примерить на себя образ персонажа, который исполняет желания.

«Ну конечно же такой опыт у меня был. Я играл Деда Мороза, когда учился еще в музыкальном колледже», — рассказал артист.

SHAMAN отметил, что также примерял на себя этот образ на вечеринках в ресторанах. И опыта у музыканта в этом плане много, но сыграть Деда Мороза — это всегда трепетно.

«Такой опыт конечно же имеется, но каждый раз это всегда трепетно, потому что детская любовь способна растопить любое сердце. Даже сердце Деда Мороза», — сказал певец.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мизулина рассказала, как появилась идея поздравить детей в больнице.