Педиатр Озорных призвал обращаться к врачу при детской травме на ледяной горке

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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И в каких случаях стоит немедленно обращаться к врачу?

В праздничные дни детские травмы, полученные на ледяной горке становятся весьма частым явлением. О том, как вести себя родителям в таких случаях, изданию Газета.ру рассказал врач-педиатр Павел Озорных.

В первую очередь специалист советует проверить состояние ребенка. И, если он с трудом двигается или на теле есть какие-то открытые раны, стоит немедленно вызвать скорую помощью. Также взрослых должна насторожить апатия, вялость и сниженная активность ребенка.

«В такой ситуации стоит понаблюдать за самочувствием ребенка, и при малейших сомнениях обратиться за медицинской помощью. Однако не стоит пренебрегать посещением врача и в случаях, если ребенок неудачно упал, но в целом чувствует себя хорошо», — говорит педиатр.

Озорных рекомендует воздержаться от самостоятельного оказания первой помощи пострадавшему ребенку, дождавшись приезда медиков.

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