Путин выдвинул предложение о ежегодной премии «Наставник года»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mikhail Metzel/Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Президент также поручил предусмотреть доплаты для тех, кто ведет такую деятельность.

Президент России Владимир Путин предложил учредить ежегодную премию «Наставник года» и продумать доплаты для таких специалистов. Об этом он заявил в ходе большого Госсовета.

«Звание «наставник» должно звучать гордо. Для этого пять лет назад мы учредили знак отличия за наставничество. Я предлагаю учредить и ежегодную премию «Наставник года», — сказал президент.

Путин также призвал делать конкретные шаги для повышения престижа и статуса наставников. По его словам, воспитательная работа не должна ограничиваться рамками школы. В России должна быть целостная система наставничества для детей и молодежи.

«Важно сохранить именно живой дух наставничества, ни в коем случае нельзя загонять это движение в бюрократические рамки, превращать в какую-то принудиловку. Напротив, нужно создавать такие условия, чтобы как можно больше людей искренне стремились взять на себя эту почетную миссию — передавать опыт, наставлять», — добавил Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин потребовал решить проблемы оплаты труда учителей в России.