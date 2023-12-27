Экс-депутату Белоусову отменили приговор по делу о взятках

Фото: Анна Майорова / ТАСС

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С августа прошлого года он находился в розыске.

Верховный суд РФ отменил приговор экс-депутату Госдумы Вадиму Белоусову, который ранее был заочно приговорен к десяти годам лишения свободы по делу о взятках. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

В материале указано, что была удовлетворена кассационная жалоба, поданная стороной защиты. Дело Белоусова было направлено в Мосгорсуд на новое рассмотрение.

Депутатские полномочия Белоусова были прекращены, когда он стал фигурантом дела о взяточничестве. На оглашение приговора он не явился, а от следствия начал скрываться.

В августе прошлого года Белоусова приговорили к десяти годам колони, а также оштрафовали на полмиллиарда рублей, лишили наград и депутатской неприкосновенности. Его имущество было обращено в имущество государства. На оглашение приговора он также не явился, после чего был объявлен в розыск.

Согласно данным следствия, Белоусов, вступив в организованную преступную группу, занимался вместе с подельниками покровительством дорожно-строительного холдинга. В период с 2010 по 2014 год они получили сумму более трех миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд освободил экс-зампреда ЦБ Корищенко, приговоренного к семи годам.