Культурная столица России: как развивалась экономика Петербурга в 2023 году

Фото, видео: Демьянчук Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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За 12 месяцев туристы потратили в городе почти 500 миллиардов рублей.

Уходящий год стал весьма успешным для экономики Петербурга, в том числе благодаря туристам.



Отдыхающие потратили в северной столице почти 500 миллиардов рублей. И это на треть больше, чем годом ранее.

На дворцы, каналы, театры и музеи приехали посмотреть почти 9,5 миллионов человек. И это на 16% больше, чем в 2022-м. Больше всего гостей из регионов, 11% — иностранные путешественники.

Кстати, почти половина туристов приезжает в Петербург не в первый раз. Город развивается, в нем появляются новые точки притяжения. Только за последние четыре года здесь создали больше 200 общественных пространств.