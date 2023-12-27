Три красавицы: Екатерина Климова показала подросших дочерей от разных мужей

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Кадры наполнены волшебной атмосферой Нового года.

Актриса Екатерина Климова приняла участие в новогодней семейной фотосессии — компанию ей составили подросшие дочери, которых артистка родила от разных супругов. Трогательные кадры опубликовало издание dni.ru.

Она дважды была замужем — за ювелиром Ильей Хорошиловым и актером Игорем Петренко. У звезды четверо детей: два мальчика и две девочки.

Дочери — 21-летняя Елизавета и 8-летняя Изабелла — и стали участницами трогательной праздничной фотосессии, которой знаменитость поделилась со своими подписчиками. Для съемок 45-летняя Климова выбрала несколько образов, подчеркивающих ее потрясающую фигуру.

Например, длинное вечернее платье с открытыми плечами сразу оценили поклонники актрисы, отметив, насколько ей идет этот наряд. Дочери также не отставали, позируя в красивых нарядах, гармонирующих с образами знаменитой мамы.

А особую атмосферу создали игрушки, украшенные еловые ветки и подарочные коробки. Подписчики отметили красоту подросших дочерей Климовой и безусловную схожесть с актрисой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что задолжавший Климовой алименты Игорь Петренко призвал ее к миру.