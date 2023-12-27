«Я много выступала»: Мизулина рассказала, как появилась идея поздравить детей в больнице

Фото, видео: 5-tv.ru

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Глава лиги безопасного интернета приехала в медицинское учреждение, чтобы порадовать заболевших ребят. Но почему она решила это сделать?

Глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина вместе с автором и исполнителем песен SHAMAN решила посетить детскую городскую клиническую больницу имени З.А. Башляевой. Общественный деятель и певец примерили на себе образ Снегурочки и Деда Мороза. Мизулина рассказала 5-tv.ru, как появилась такая идея.

«Впервые в этом образе, хотя в детстве я много выступала и в костюмах снежинки и на других новогодних праздниках, и выступлениях. Но у нас вот такая идея родилась. Перед новым годом решили порадовать тех ребят, которые сейчас на лечение. Родилась она совершенно спонтанно», — сообщила общественный деятель.

Мизулина подчеркнула, что она и SHAMAN быстро организовались и приехали в больницу, чтобы поздравить заболевших детей, которые проведут праздники вдали от дома.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мизулина в образе Снегурочки поздравила детей с Новым годом.