«Совершенно не соображают»: можно ли скрыть преступление в интернете

Фото: www.globallookpress.com / panorama-images via www.imago-im

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Стоит не забывать, что все действия имеют свой цифровой след.

Российские правоохранители способны найти любой цифровой след, так сокрытие налогов, мошенничество, вымогательство, госизмена в любом случае будут вскрыты, и прятаться за VPN и анонимными Telegram-каналами бесполезно. Об этом изданию URA.RU сообщил замглавы комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.

По его словам, следователи, сотрудники ФСБ, Роскомнадзора умеют с помощью своих определенных методов узнавать, куда какие средства перенаправлены.

«Администраторы Telegram-каналов, блогеры и другие люди совершенно не соображают, что все что они делают, оставляет цифровой след, который остается навечно в интернете. Если это будет нужно, завтра же найдут и биткоины, и все анонимные кошельки, и все, что нужно», — предупредил эксперт.

Он подчеркнул, что раскрываемость по подобным правонарушениям увеличивается. Уровень преступности в России находится на историческом минимуме.

Матвейчев объяснил, что удалить данные невозможно. Так, вымогательство и мошенничество скрыть не удастся.

«Даже если люди через VPN что-то делают, то сохраняется кэш: запрос поступил откуда-то, потом переадресовался. Если эту базу данных решат продать через darknet, то вся информация может стать достоянием и российских спецслужб. Такие рынки мониторят», — отметил собеседник издания.

Ранее 5-tv.ru писал, что россиян предупредили о новой уловке мошенников перед Новым годом.