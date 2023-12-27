Человек, который не смеется: как Лесли Нильсен с серьезным лицом смешил до слез

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Невероятная история успеха, которая доказывает, что и после 50 можно стать звездой.

В настоящее время с качественным юмором в кино дела обстоят плачевно. Интернет вытеснил кинематограф из ниши комедии, поэтому теперь трудно найти действительно смешную ленту с талантливыми комедийными актерами.

Однако даже в те времена, когда юмористические картины одна за другой попадали на экраны, существовал один актер, который не был похож ни на одного другого комика. Имя ему — Лесли Нильсен.

Он отличался от любого другого комедианта тем, что умудрялся насмешить зрителей до слез, сохраняя максимально сдержанный и невозмутимый вид, а в юмористические картины он попал в весьма солидном возрасте, до этого снимаясь исключительно в серьезных драматических фильмах. 5-tv.ru решил вспомнить творческий путь легендарного актера, чья карьера резко пошла вверх тогда, когда остальные уже подумывают о пенсии.

Ранние годы

Будущий актер родился почти сто лет назад — в 1926 году в Канаде. Его дядей был знаменитый канадский актер Джин Хершолт, на счету у которого было две статуэтки «Оскар».

Во время Второй мировой войны Нильсен был принят в Королевские военно-воздушные силы Канады, где его готовили к отправке на фронт, однако в окопах тот так и не побывал.

Сказались его юный возраст и плохой слух. После армии Нильсен некоторое время проработал в эфире местного канадского радио.

Карьеру в кино он начал еще в 50-х. По его собственным словам, актерские способности он выработал, постоянно скрывая правду от своего строгого отца, однако влияние оказала и Нью-Йоркская театральная школа, которую актер окончил в 1949 году.

На счету Нильсена огромное множество ролей в драматических сериалах, таких как «Сказки завтрашнего дня», а также в фантастических фильмах, например, в «Запретной планете» 1956 года, которая стала классикой кино и послужила вдохновением для создателей «Звездных войн». Лесли даже мог стать исполнителем главной роли в культовом фильме «Бен Гур», однако на прослушивании его обошел Стивен Бойд.

В 1960-1970-х годах Нильсену не сильно везло. Его звали в основном в фильмы категории «Б» на второплановые роли.

За ним закрепилось амплуа полицейского, шпиона, военного или политика, что неудивительно, учитывая строгие черты лица актера. Стагнация карьеры, шаблонные роли, а также немолодой возраст не радовали Лесли.

Ему хотелось чего-то нового, а именно роли в комедии, и в начале 80-х творческое трио режиссеров Джима Абрахамса и Дэвида и Джерри Цукеров предоставили актеру такую возможность.

Комедийные роли

Режиссеры искали для своего комедийного фильма «Аэроплан» актеров, до этого не игравших в комедиях, чтобы усилить комедийный эффект серьезностью происходящего. Нильсен идеально подошел под требования создателей.

Так, 53-летний актер отлично справился с поставленной задачей и даже самые абсурдные реплики он произносил с максимально невозмутимым видом. После колоссального успеха фильма к Нильсену наконец-то пришла заслуженная слава.

Через два года он появляется в главной роли в абсурдном комедийном сериале «Полицейский отряд» от режиссеров «Аэроплана», а в 1988 году по мотивам сериала был снят фильм «Голый пистолет». Роль Лейтенанта Фрэнка Дребена стала ключевой в карьере актера — фильм произвел эффект разорвавшейся бомбы, ведь уровень шуток в нем на одну минуту хронометража превышал все допустимые значения.

У фильма было еще два продолжения, каждое из которых зрители называют еще более смешным, чем предыдущий фильм. Несмотря на грандиозный успех в качестве комедийного актера, Нильсен не забывал и о серьезных ролях, хоть и отдавал предпочтение юмористическим картинам.

В конце 1990-х и начале 2000-х годов актер стал настоящим королем пародийного кино, приняв участие в огромном количестве фильмов, вроде «Шестого элемента» и «Очень страшного кино». Стоит отметить, что вторую половину жизни актер практически ничего не слышал из-за проблем со слухом, которые тянулись за ним еще с 1940-х.

Однако этот недуг не помешал ему выкладываться на 100% в каждой своей роли. Нильсен скончался от воспаления легких в 2010 году в возрасте 84 лет.

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