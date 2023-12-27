Песков: Евросоюз спонсирует Украину в ущерб своей экономике и будущему

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Reichwein

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Евросоюз хочет выделить киевскому режиму 20 миллиардов евро, но на пути встала Венгрия.

Евросоюз продолжает выделять деньги Украине в качестве помощи, но тем самым он вредит себе же. О действиях Европы в ущерб своей экономики, промышленности и будущего рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Эти деньги выделяются в ущерб экономикам стран Евросоюза, который и так переживает нелегкие времена, эти деньги выделяются в ущерб промышленности стран Евросоюза и в ущерб будущему стран Евросоюза», — сказал он.

Таким образом Песков прокомментировал подготовку Евросоюзом запасного плана для Украины на 20 миллиардов евро. Как сообщалось ранее, страны-участницы ЕС хотят выделить Киеву деньги в обход блокировки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Глава Евросовета Шарль Мишель ранее выразил надежду, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить проект поддержки Украины в начале 2024 года. Однако 15 декабря премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о блокировке помощи Киеву на 50 миллиардов евро. До этого Будапешт выступил против пакета военной поддержки на 20 миллиардов.

Тем не менее 21 декабря Украина получила от Евросоюза последний в 2023 году транш помощи в 1,5 миллиарда евро.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что для ВСУ спрогнозировали тяжелейшую ситуацию на фронте.