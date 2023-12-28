Проверка началась: какой срок может грозить Ивлеевой после скандальной вечеринки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Telegram / Адвокат Игорь Баранов / AdvokatIgorBaranov; 5-tv.ru

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При таком уровне общественного резонанса контроль к деятельности блогера стал максимально пристальным.

В случае подтверждения неуплаты налогов Анастасии Ивлеевой может грозить до пяти лет тюремного заключения. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил адвокат Игорь Баранов, отметив, что при таком уровне общественного резонанса контроль к деятельности блогера будет максимально пристальным.

«Несмотря на то, что ранее проверки ее экономической деятельности были проведены и никаких решений о возбуждении уголовного дела не последовало, теперь в результате дополнительно проведенных мероприятий возможно получить новые сведения и принять иные решения, в том числе об установлении фактов неуплаты налогов», — объяснил адвокат.

По его словам, в зависимости от размера неуплаченных налогов, будет избираться и наказание: либо штрафные санкции, либо уголовная ответственность. Во втором случае наказание может быть вплоть до лишения свободы до пяти лет.

«Сейчас да особенно пристально можно посмотреть и установить новые обстоятельства, которые могут послужить основанием для принятие иных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела, потому что там суммы крупные», — подчеркнул Баранов.

«Голая» вечеринка Ивлеевой стала чуть ли не самым скандальным событием года. Среди гостей были Филипп Киркоров, Лолита, Джиган с Оксаной Самойловой, Дима Билан и даже Ольга Орлова. Они были одеты согласно дресс-коду «almost naked» — минимум одежды. Сама Ивлеева нарядилась в черный пеньюар и туфли на высокой платформе.

Недавно в суд был подан иск на взыскание одного миллиарда рублей с Ивлеевой за причинение морального вреда из-за вечеринки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кремле отреагировали на «голую» вечеринку Ивлеевой.