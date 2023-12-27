«Покроет передовую и тылы»: что из себя представляют новые военные российские разработки

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Речь идет о дроне-камикадзе «Суперкам» и реактивной системе «Возрождение».

Российские военные разработки постоянно совершенствуются и, без преувеличения, являются одними из самых передовых в мире. О последних из них — РСЗО «Возрождение» и дронах-камикадзе «Суперкам» — в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал директор музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов.

Дрон-камикадзе «Суперкам»

Новый барражирующий боеприпас «Суперкам» был разработан госкорпорацией «Ростех». По словам Юрия Кнутова, его система позволяет ориентироваться сразу по двум системам наведения: универсальной и ГЛОНАСС. Это не только обеспечивается работу дрона на больших расстояниях, но и позволяет поражать цель с высокой точностью. Кроме того, система беспилотников защищена специальными устройствами, которые осложняют работу радиоэлектронных станций противника.

Таким образом, «Суперкам» выполняет сразу две функции: разведывательного и дрона-камикадзе.

«То, что такие беспилотники сейчас появляются, говорит о том, что мы четко отслеживает ситуацию на фронте, видим, какого типа аппараты нам нужны с какими непосредственно характеристикам. Поэтому появление подобного рода беспилотников — оно будет ожидаемо войсками на непосредственно линии соприкосновения. Я полагаю, что, чем быстрее они появятся на линии фронта, тем больше шансов, что противник почувствует достаточно серьезные последствия их применения», — говорит Юрий Кнутов.

Реактивная система залпового огня «Возрождение»

Запуск серийного производства новой мощной бикалиберной реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Возрождение» планируется в начале 2024 года. Военный эксперт считает, что установка будет весьма маневренной.

«РЗСО будет иметь индивидуальную головку самонаведения через ГЛОНАСС, что обеспечит точно поражения конкретных целей. И я думаю, что будет использована система ракетного заряжения, как в HIMARS. Это облегчит достаточно серьезные вопросы, связанные с безопасностью самой техники, то есть контрбатарейной борьбой. Появится возможность нанести удар, развернуться и уехать. Еще пока ракета будет лететь, наша машина уже будет находиться в движении», — объясняет Юрий Кнутов.

Последнее, кстати, по словам эксперта, делает практически невозможным уничтожение РЗСО, даже если ее обнаружит противник.

При этом дальность таких ракет — около 120 километров, что наряду с другими российскими оружейными системами позволит закрывать не только передовую, но и все ближние тылы.

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