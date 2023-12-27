Финансы поют: как после новогодних праздников не остаться с пустым кошельком

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Как грамотно распределить бюджет и иметь средства даже после каникул?

Ожидание аванса после январских праздников будет не столь мучительным, если все расходы запланировать заранее. Об этом aif.ru сообщила кандидат экономических наук, доцент департамента международного бизнеса Финансового университета при правительстве России Ольга Горбунова.

Как посоветовала специалист, нужно подробно расписать на бумаге все траты. В частности, следует составить список продуктов, которые понадобятся для новогоднего застолья и сумму, которую придется на это потратить.

Кроме того, необходимо установить примерные расходы на подарки. Горбунова подсказала, что в некоторых торговых центрах бывает доступна бесплатная упаковка, можно воспользоваться этой услугой в целях экономии.

Растянуть финансовый план нужно на период новогодних каникул целиком с учетом всех мероприятий, путешествий. Вместе с тем нужно обязательно учесть платежи за ЖКХ, транспорт, детский сад и другие.

Если в итоге расходы у вас превысили доходы, нужно подкорректировать получившийся список. Эксперт рекомендовала в этом случае пересмотреть неоправданно крупные расходы, выбрать взамен бесплатные мероприятия и так далее.

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