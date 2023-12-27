SHAMAN и Мизулина поздравили детей с наступающим Новым годом

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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В преддверии праздника сказочные волшебники появились у новогодней елки в одной из московских больниц.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в образе Снегурочки и SHAMAN в роли Деда Мороза поздравили детей с наступающим Новым годом в Москве. В распоряжении 5-tv.ru появились кадры из детской городской клинической больницы имени Башляевой.

На видео запечатлен трогательный момент: малыши вместе с родителями и работниками больницы зовут Деда Мороза, а Снегурочка возле нарядной елки помогает им.

Исполнитель в образе сказочного волшебника рассказал детям стихотворение, а Мизулина провела небольшие конкурсы с загадками. Также поздравить детей пришли Винни-Пух и Тигра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что SHAMAN стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина.