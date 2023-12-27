Это законно? Роман Костомаров вновь подверг себя большой опасности

Костомаров заявил, что приехал на новогоднее мероприятие за рулем автомобиля

Фото: www.globallookpress.com / Булкин Сергей

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Как спортсмен добрался до недавнего мероприятия под Москвой?

Олимпийский чемпион Роман Костомаров, перенесший череду ампутаций после страшной болезни, вновь пытается расширить границы своей жизни. На этот раз, пишет издание 7Дней.ru, фигурист побывал на новогоднем мероприятии, где признался, что доехал до туда за рулем автомобиля.

«Да, я сам езжу», — поделился он.

Стоит отметить, что по действующим в России законам инвалиды ограничены в праве на вождение авто. Если людям с протезами на ногах можно управлять машиной, то без верхних конечностей — уже нет.

Костомаров потерял обе кисти, пока ему установлен только один протез. Интернет-пользователи считают, что звезда фигурного катания пошел на неоправданный риск, решив самостоятельно доехать до стадиона, преодолев расстояние в 24 километра от центра Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Филипп Киркоров впечатлился выходом на лед Костомарова.